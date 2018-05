Il tribunale del Riesame di Roma ha detto no alla istanza di scarcerazione avanzata dai difensori dei quattro autori del raid compiuto in un bar del quartiere Romanina la domenica di Pasqua. Restano, quindi, in carcere Antonio Casamonica, Alfredo e Vincenzo Di Silvio mentre i giudici della Libertà hanno ribadito la misura cautelare degli arresti domiciliari per Enrico Di Silvio, 70 anni nonno di Alfredo e Vincenzo.

Nei confronti dei quattro il pm Giovanni Musarò contesta i reati di violenza privata, danneggiamento e lesioni personali con l'aggravante del metodo mafioso.

La duplice aggressione è avvenuta nel Roxy bar di via Salvatore Barzilai,

bar pretendevano di essere serviti subito e non ricevendo quanto desiderato, dopo le proteste hanno iniziato a picchiare la donna che aveva contestato il loro atteggiamento. Dopo la prima aggressione hanno rivolto la loro attenzione al barista, anche lui malmenato. Alla donna, a causa delle percosse subite, sono stati dati 20 giorni di prognosi, mentre all'uomo otto.

«Qui noi siamo i padroni, è tutto nostro».prima ai danni di una donna disabile, poi nei confronti del titolare, romeno, intervenuto a difenderla. I malviventi entrati nel