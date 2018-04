Roma, il belvedere del Colosseo diventa pedonale: stop alle auto a largo Corrado Agnesi

Pronti a partire i lavori per rendere pedonale il cosiddetto "belvedere Colosseo", ovvero largo Gaetana Agnesi. Ad annunciarlo, il Campidoglio che ha ufficializzato l'avvio dei cantieri che seguiranno più fasi. «Il primo intervento, come da programma, prevede la chiusura al traffico del tratto che affaccia su via dei Fori Imperiali, in corrispondenza dell'uscita della stazione metropolitana della linea B. Le operazioni dureranno circa una ventina di giorni», spiega il Comune.



«Oggi la terrazza sul Colosseo è ostaggio di auto e della sosta selvaggia. L'avvio dei cantieri significa che presto potremo restituire questo spazio ai romani e ai turisti. Un'operazione che punta a incrementare le aree pedonali, valorizzare il Centro Storico e a garantire maggiore vivibilità», dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.



«Per la riqualificazione dell'intera zona - spiega l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo - stiamo per partire con una seconda fase, che porterà alla chiusura al traffico di tutta l'area, oltre Largo Agnesi, anche la via antistante l'istituto comprensivo di zona. Una pedonalizzazione ancora più radicale, che ci ha chiesto chi frequenta il plesso scolastico di fronte alla piazza e che condividiamo pienamente. Il prossimo passaggio sarà presentare un progetto di modifica della delibera di Giunta, avviare la Conferenza dei servizi e approvare il nuovo assetto».



«Nei prossimi giorni partirà, quindi, una fase di ascolto per spiegare il nostro piano e andare incontro alle esigenze di chi vive quei luoghi tutti i giorni. Una volta completati i lavori la piazza sarà protetta da fioriere. L'uscita e l'entrata delle auto da via degli Annibaldi avverrà attraverso il tratto di Largo Agnesi in prosecuzione di via Vittorino da Feltre. E lungo lo stesso tratto sarà realizzato un percorso per raggiungere l'accesso al ponte pedonale esistente sopra via degli Annibaldi verso San Pietro in Vincoli», afferma il presidente della Commissione capitolina Mobilità, Enrico Stefàno

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:05



