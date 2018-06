Roma, panico alla festa in centro: spari dalla finestra, ferito il dj. Pensionato trovato con fucili in casa

Spari a una festa privata a Roma. E' successo la notte tra venerdì e sabato in un'area all'aperto, in via San Teodoro, concessa per un party privato, a cui stavano partecipando trenta persone circa. Il dj è rimasto ferito alla spalla destra, a causa di un proiettile.



Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri del Comando di piazza Venezia che hanno avviato le indagini. Il Dj, 41 anni, di nazionalità francese, è stato invece ricoverato all'ospedale San Camillo, con leggero sanguinamento: a seguito di radiografia gli è stata diagnosticata la presenza nella spalla di un pallino metallico (piombino), di circa 5 mm di diametro, sparato verosimilmente da una carabina ad aria compressa. Il pallino dovrà essere rimosso con un intervento chirurgico. Ancora prima che il Dj avvertisse il dolore, i presenti, poi ascoltati dai Carabinieri, avevano udito due rumori sordi. Quindi è probabile che i colpi esplosi siano stati due, di cui uno solo ha colpito il cittadino francese.

Per la traiettoria ipotizzata e dopo un accertamento alla banca dati, per verificare le persone che detenevano armi nei paraggi, i Carabinieri hanno focalizzato l'attenzione in un appartamento di uno stabile nelle vicinanze, di proprietà di un 88enne, pensionato romano. Nella sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto una carabina ad aria compressa che spara piombini, con l'ottica da mira di precisione montata e appoggiata ad un mobile, all'interno di una stanza la cui finestra affaccia sull'area della festa.



L'anziano, oltre alla carabina, aveva anche 10 fucili da caccia, alcuni sparsi per la casa, con relative munizioni e non custoditi come previsto dalla legge. I Carabinieri hanno inviato una informativa alla Procura della Repubblica di Roma. Nel frattempo l'88enne è stato denunciato per omessa custodia delle armi che, per precauzione gli sono state tutte sequestrate.