Roma, paura sulla metro B per un guasto alla linea aerea: servizio sospeso

Sciopero, da stasera trasporti a rischio. Stop per aerei, bus, metro e treni

Blackout Linea B altezza Policlinico. La gente costretta a scendere in galleria e a proseguire a piedi. @InfoAtac #Atac #MetroB #Sciopero pic.twitter.com/F8ajcmgYao

Diversi passeggeri hanno segnalato al Nue 112 esplosioni nella stazione Policlinico. Il Nue ha immediatamente attivato forze dell'ordine, pompieri e 118. Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero state esplosioni ma un guasto alla linea aerea della metro che avrebbe provocato fumo e scintille. Stamattina nella Capitale è in corso anche lo sciopero dei trasporti.Poco dopo le 8, un convoglio si è bloccato per un guasto tecnico agli impianti di linea. Interrotti i tratti Castro Pretorio-Ionio e Castro Pretorio-Quintiliani. Molti utenti hanno chiamato ai numeri di emergenza raccontando di un'esplosione, ma a quanto si è appreso si sarebbe tranciato un cavo della linea aerea di alimentazione. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale di Roma capitale e ambulanza, dal momento che alcune persone hanno accusato malori. Al momento il servizio è sospeso tra Castro Pretorio e Monti Tiburtini.