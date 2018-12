Roma, ancora bloccate tre stazioni della metro A, monta la rabbia degli utenti

Ultimo aggiornamento: 11:40

Sono ancora chiuse le duedelladove l’altro ieri si sono registrati guasti tecnici agli impianti: le centralissime. Qui vanno avanti le verifiche che si sono rese necessarie sulle, mentre all’esterno è attivo un servizio bus sostitutivo. Insomma, altri stop che si aggiungono alla fermata, sempre sulla stessa linea, non attiva dal 23 ottobre scorso quando proprio una scala mobile cedette e diversi tifosi del Cska rimasero feriti. Intanto la rabbia degli utenti non si ferma: «Ci abitueremo anche a stare senza metro nel centro di Roma?», si chiede un abbonato. «Siamo sotto le feste di Natale ma che figura facciamo con i turisti oltre ai nostri disagi quotidiani? - si chiede un altro pendolare - è assurdo che io per tornare a Repubblica debba scendere al Flaminio e farmi chilometri a piedi». Da Atac spiegano di aver dato disposizione di effettuare alcune verifiche tecniche agli «impianti di traslazione» delle due stazioni: «Le operazioni sono già state avviate e sono in corso. I lavori verranno condotti nel minor tempo possibile. Nel frattempo proseguirà il servizio bus di collegamento attivato già da ieri nella tratta Flaminio-Termini. Atac - conclude la nota - si scusa per i disagi e assicura di star lavorando per ridurne al minimo la portata». Ma i romani non ci stanno. «È come stare in un videogame il gioco si fa sempre più difficile - aggiunge un altro utente - Chiuse tre fermate metro nel centro di Roma a due settimane dal Natale». Anche il 23 novembre, nel giorno dell’attesissimo shopping del Black Friday, la fermata metro di piazza di Spagna era stata chiusa e poi riaperta dopo alcune verifiche sulle scale mobili.