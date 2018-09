Roma, lite per una precedenza: automobilista estrae una torcia-taser

Stava discutendo animatamente con altri automobilisti lungo via, a, per banali motivi di viabilità, quando ha deciso di estrarre dalle tasche una torcia che inglobava al suo interno anche unLEGGI ANCHEPer questo motivo un cittadino egiziano di 28 anni, residente nella provincia de L’Aquila ma domiciliato a Roma, commerciante di professione, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma – intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al “112” – con l’accusa di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Il Taser, in grado di generare una scossa elettrica stordente, è stato sequestrato dai militari.