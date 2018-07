Roma, incidente in moto al Nomentano: due feriti gravi

È di due feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto nella notte in via Morgagni, al Nomentano. I due uomini viaggiavano a bordo di una moto.



L'uomo alla guida di uno scooter MBK, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ha sbandato ed è finito a terra. Il centauro è stato ricoverato al San Giovanni in prognosi riservata, mentre il passeggero è al Policlinico Umberto I in codice rosso.



A quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi, non sembrano al momento coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale gruppo Parioli.





Giovedì 19 Luglio 2018



