Roma, palazzo in fiamme in Centro: evacuato uno stabile. Paura anche nell'edificio accanto dove abita Fico

Secondo le prime informazioni una donna, forse la proprietaria dell'appartamento, sarebbe rimasta ustionata ed è stata portata in ospedale insieme ad altre due persone. Al momento all'interno del palazzo non ci sarebbe più nessuno. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per effettuare una bonifica e mettere in sicurezza lo stabile.

Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Uno stabile è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il presidente della Camera Roberto Fico. Le fiamme hanno distrutto due locali, due i feriti, in particolare ci sarebbe una donna ustionata e soccorsa dai medici di emergenza, ora trasportati in ospedale. A quanto si apprende l'incendio sarebbe partito a causa di candele accese in un appartamento.