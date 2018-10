Roma, fratelli gemelli in fuga: evadono dagli arresti domiciliari a distanza di 24 ore

Singolare quanto successo a due fratelli gemelli, 19enni e con precedenti, che, a distanza di un giorno l'uno dall'altro, si sono resi irreperibili dalla propria abitazione dove scontavano la misura cautelare degli arresti domiciliari. Prima l'uno che, resosi irreperibile, è stato subito segnalato alla competente Procura della Repubblica di Velletri dai militari della Stazione di Labico ottenendo per il malfattore l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.



I militari, infatti, lo hanno rintracciato dopo alcuni di giorni evasione mentre si stava organizzando per trasferirsi altrove; l'evaso è stato trovato con i bagagli appena presi da casa sua e si stava allontanando con la fidanzata a bordo della propria autovettura. Bloccato, è stato tradotto presso il carcere di Velletri.



Il giorno successivo è stato il turno dell'altro fratello che, sempre sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si è reso irreperibile, ma le immediate ricerche dei Carabinieri di Labico, supportati dai colleghi di San Cesareo, hanno permesso di scovarlo proprio a San Cesareo presso l'abitazione di una conoscente.



Fermato ed arrestato, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Colleferro, è stato portato innanzi al Tribunale di Tivoli dove l'Autorità giudiziaria, ha convalidato l'attività dei Carabinieri ponendolo nuovamente ai domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi.

