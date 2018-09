Roma, 200 dosi di cocaina tra i vestiti: arrestato pusher a piazza Cavour, riforniva la movida dei giovani

Il contrasto della Polizia di Stato allo spaccio di droga nelle zone della movida romana ha portato all'arresto di un pusher di 37 anni che operava su piazza Cavour. Ad operare gli uomini del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, che, insospettiti dall'atteggiamento del 37enne, lo hanno seguito in un bar. L'uomo, quando si è avvicinata la polizia, ha provato a disfarsi di 6 dosi di cocaina gettandole tra i rifiuti. Gli investigatori, dopo aver recuperato lo stupefacente, hanno proceduto a perquisire l'abitazione del giovane, nascosta tra i vestiti sono stati trovati altri 50 grammi di cocaina e il materiale per il confezionamento delle singole dosi, identico a quello usato per le 6 gettate dall'uomo.



La perizia ha stabilito che la sostanza sequestrata poteva essere divisa in circa 200 dosi. Il pusher, che non aveva alcun pregiudizio di polizia, si trova ora agli arresti domiciliari. Durante l'udienza di convalida gli è stata comminata una condanna a più di 2 anni.

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



