Roma, non si ferma all'alt e sperona l'auto della polizia: arrestato

Per sfuggire a una Volante sperona l'auto della Polizia di Stato e finisce la corsa contro una vettura parcheggiata. T. Z., queste le iniziali del 45enne veliterno che era alla guida di una vecchia Bmw, alle 3 di notte, stava parlando con una schiava del sesso sulla Palmiro Togliatti, quando si è accorto dell'alt intimato da un equipaggio del Reparto Volanti, ha prima fatto finta di fermarsi ma poi è ripartito scappando per le vie di Centocelle. Il fuggitivo, non riuscendo a seminare la polizia ha tentato di speronarla su un fianco, con il risultato di finire di rimbalzo contro una Citroen parcheggiata.



Neanche dopo l'urto T.Z. si è dato per vinto, colpendo con calci e pugni gli agenti che lo stavano bloccando. I poliziotti, perquisendo l'auto, hanno trovato una pistola giocattolo senza tappo rosso, perfetta replica di una Colt 1911 mentre, nelle tasche, l'uomo aveva 7 dosi di cocaina. T.Z., già noto alle forze dell'ordine e recentemente uscito dal carcere veliterno dove stava scontando una condanna per rapina, è stato arrestato. L'auto usata per le fuga, intestata a un nativo della ex Jugoslavia, è stata posta sotto sequestro.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA