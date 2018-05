PLAY FOTO Roma, un altro bus 63 si blocca nel punto esatto di quello esploso: paura in via del Tritone

La maledizione del. Ancora paura in, a: stamattina un autobus si è fermato con le quattro frecce nello stesso identico punto dove martedì scorso un mezzo ha preso fuoco scatenando il panico e annerendo due palazzi di cinque piani. Sempre la stessa sfortunata linea: 63. Non è ancora chiaro se il bus si sia fermato per un guasto o per un borseggio a bordo ma sul posto sono arrivate due volanti della polizia che per alcuni minuti hanno bloccato il traffico. I passeggeri sono tutti scesi e il mezzo è ripartito vuoto. Il bus si è bloccato esattamente di fronte allo stesso negozio danneggiato dall'esplosione dell'8 maggio, dove è rimasta ferita una commessa.