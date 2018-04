Campidoglio, nel bilancio spuntano 500 milioni inutilizzati

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Comune di Roma nel 2017 non ha speso oltre mezzo miliardo di euro. Sì, nel bilancio rendicontato ci sono 564 milioni di investimenti e manutenzione ordinaria della Capitale che sono rimasti inutilizzati. Tecnicamente si chiama overshooting. In poche parole, la giunta Raggi l'anno scorso aveva predisposto tutti questi fondi, tra spese correnti e conto capitale ovvero manutenzione ordinaria e investimenti, con relativi progetti ma non è riuscita a realizzarne nemmeno uno. Ora, pensate alla buca sotto casa, alla piazza...