Roma, truffa bike sharing: smontato il sellino il mezzo è privato. Il servizio potrebbe cessare

di Laura Bogliolo

Il concetto di condivisione vale soltanto sui social network dove persiste la frenesia di far conoscere e offrire agli sconosciuti ogni secondo della propria vita, anche se non particolarmente originale. Potremmo citare i selfie nelle discoteche romane, o sulle spiagge di Ostia, o quelli con duck face e fish gape. Ma quando si esce dalla realtà virtuale, un bene comune nella Capitale come le bici gialle oBike si trasforma in bene privato al grido di quello che è nostro in realtà è solo mio e ci faccio quello che mi...