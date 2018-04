Roma-Barcellona, tifosi assaltano bus e camion dell'Ama: quando il tifo è esagerato

di Veronica Cursi

Roma trionfa con il Barcellona e la città impazzisce. Strade, piazze, case si riempiono di bandiere, cori e tifosi scatenati. E' una notte da ricordare. Ma la gioia incontenibile di qualcuno rischia di andare fuori controllo.C'è da dire che lo stesso presidente Pallotta, preso dalla capibile euforia, non ha dato proprio il buon esempio: tuffandosi nella fontana di piazza della Popolo. Tant'è che subito dopo si è prontamente scusato con il sindaco Raggi. Scuse accettate. Ma anche i cittadini lupacchiotti non sono stati da meno.A Ponte Milvio un autobus notturno è stato letteralmente assaltato da un gruppo di giovani. Il mezzo della linea 911 stava viaggiando con alcuni passeggeri a bordo quando è stato costretto a fermarsi in mezzo alla marea giallorossa che occupava la strada. E lì, l'incredibile: decine di giovani si sono arrampicati sopra il bus e hanno cominciato a intonare cori a squarciagola in piedi sopra al tetto del mezzo.Ma non è stato l'unico momento di follia in questa serata magica. A via del Babuino, davanti all'hotel De Russie che ospitava il presidente della Roma Pallotta, alcuni tifosi hanno bloccato le auto di passaggio scuotendole tra gli sguardi incerduli dei passeggeri e un camion dell'Ama, guidato da un tifosissimo operatore, si è trasformato in un carro allegorico con decine di persone a bordo che sventolavano sciarpe e bandiere. Qualcuno sul web ha criticato: «Questo non è tifo, è inciviltà». Non è dato sapere se fosse della Lazio.