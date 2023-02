Roma-Barcellona, sale la febbe per la Champions: già 8.500 i biglietti venduti

Sale la febbre per Roma-Barcellona. L'urna di Nyon ha "regalato" alle giallorosse l'avversario più difficile: le catalane, che come detto dal tecnico Alessandro Spugna sono la squadra più forte del Mondo. Forse lo era anche quel Barcellona steso dal colpo di testa di Manolas che ha mandato la Roma alle semifinali di Champions League. Quindi, sognare, non costa nulla. Anzi, alimenta tutto quello che di bello potrebbe venire fuori da una serata storica, visto che la partita si giocherà all'Olimpico. E il ritorno, la settimana dopo, al Camp Nou.

Roma-Barcellona, già 8.500 i biglietti venduti

La Roma ha deciso di dare un biglietto gratuito a tutti gli abbonati della Serie A e dell'Europa League. Il sogno è quello di vedere un Olimpico pieno così come succede per la squadra di Mourinho. Ma già 30mila persone sarebbero un colpo d'occhio clamoroso per Bartoli e compagne, che al massimo hanno avuto 3.350 spettatori, a Latina, per la gara contro il Wolfsburg, un altro squadrone europeo fermato dalle giallorosse. Al momento sono 8.500 i biglietti staccati per la gara del prossimo 21 marzo. E il dato ovviamente è destinato ad aumentare e anche di molto. Anche perché, questa Roma, che potrebbe veramente vincere lo scudetto visto che ha 8 punti di vantaggio sulla Juventus quando manca una sola giornata alla fine della stagione regolare prima che cominci la post season dove si affronteranno in partite di andata e ritorno le prime cinque della classifica, dà soddisfazioni enormi. E non solo: gioca bene, con personalità. Una personalità che anche in campo europeo s'è vista. Insomma, sognare non costa davvero nulla. Anche se affronti la squadra più forte del Mondo. E con un Olimpico pieno anche il Barcellona potrebbe fare meno paura.