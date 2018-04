Roma-Barcellona, il derby e le buche: i social si scatenano sul match all'Olimpico

Ok domenica c'è ilcon lae la partita dell'Anno è senza dubbio quella. Ma sarà per scaramanzia, sarà per affrontare una cosa per volta, sui social il big match per ora passa in secondo piano. Da Facebook a Twitter, infatti, si parla solo della sfidadi stasera all'LEGGI ANCHE: Roma tra Messi, sogno e realtà Per dare un'idea di quanto sia attesa la sfida col Barça basti sapere che una delle ricerche più calde su Google è dove vedere la partita in chiaro e allora partiamo subito da quello: sarà trasmessa in diretta TV, in alta definizione su Canale 5 a partire dalle 20.45 oltre che in diretta streaming gratuito sul sito sportmediaset.it e sull'app Sportmediaset.La Roma ritrova il Barcellona dopo la partita di andata del 4 aprile scorso disputata al Camp Nou e vinta 4 a 1 dai padroni di casa. Il match è valido per i quarti di finale della Champions League, la massima competizione europea per club.L'impresa non è delle più semplici e se tra i giallorossi ha preso a girare il video del 2002 in cui la Roma di Capello vinse 3 a 0 contro il Barcellona (gol di Emerson, Montella e Tommasi) c'è anche chi sottolinea che quello era un altro Barcellona. Tra i tifosi più pessimisti c'è persino chi vorrebbe che la squadra risparmiasse energie per il derby di domenica.In attesa del fischio d'inizio, l'ironia non manca e i bersagli sono due: il Barcellona, ça va sans dire, e Virginia Raggi alle prese con le strade "groviera" della Capitale: «Marcatura a buca per fermare il Barcellona#», recita uno dei tweet più popolari. A corredo c'è un bel fotomontaggio con il pulman degli spagnoli inghiottito da una voragine e la sindaca (ma non era della Lazio?) sorridente in primo piano.