Roma, ladri d'auto scatenati bloccati mentre rubavano: avevano chiavi decodificate e centraline

Tre romani arrestati in concorso per furti d'auto. Hanno 24, 25 e 51 anni: già conosciuti dalle forze dell'ordine, ieri sera sono entrati in azione alla Balduina. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Trionfale sono stati fermati in piazza Madonna del Cenacolo da una donna che riferiva di essere stata vittima, poco prima, del tentato furto della propria auto. In effetti, visionando il mezzo, i militari hanno constatato che il vetro posteriore era stato rotto, il blocco di accensione manomesso ed era stata anche staccata la centralina. Dopo alcuni minuti di ricerche in zona, in una via parallela, sono stati individuate 3 persone a bordo di un'auto che, una volta controllate, sono state trovate in possesso della centralina portata via dall'auto della donna, con una chiave decodificata già pronta per mettere in moto.



Nella stessa auto sono state rinvenute anche altre 11 chiavi elettroniche decodificate di vari tipo di auto, 5 telecomandi universali, 3 apri portiere in metallo, un telefono cellulare Nokia, modificato con una porta usb e 43 CIP modificati da inserire per decodificare le chiavi e le centraline. Dopo l'arresto i tre sono stati accompagnati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre l'auto su cui viaggiavano è stata sequestrata.

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA