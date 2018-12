Piazza di Spagna, ubriaco sbanda e finisce con l'auto sulla scalinata di Trinità dei Monti

A quanto reso noto dalla polizia locale, è stato subito allertato il personale tecnico della Sovrintendenza Capitolina che ha riscontrato un danno di lieve entità, una «piccola scalfittura sul primo gradino», oltre i segni di frenata.

Follia questa mattina alle 6,30 circa inche ieri ha accolto il Pontefice per la Festa dell'Immacolata . Un uomo di 27 anni, G.C., alla guida di una Peugeot 206 in viale della Trinità dei Monti ha perso il controllo del mezzo ed è finito sulla scalinata che conduce alla piazza.I primi a notare la vicenda sono stati gli agenti del I gruppo della Polizia Locale, in servizio nell'area. Il 27enne è stato sottoposto all'alcol test, al quale è risultato positivo con un valore superiore a 1.5 g/l, . Per questo è stato denunciato, la patente ritirata e il mezzo sequestrato. L'incidente non ha provocato feriti.