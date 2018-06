Roma, flop dell'asfalto "magico": dopo 24 ore è già sbriciolato

di Simone Canettieri

IL CASO L'incantesimo dura meno di 24 ore. E la mano di «asfalto magico sigillante», annunciato con una certa enfasi dal Campidoglio, mostra una serie di limiti niente male: il ritorno della buca. Selvaggia, forte e ribelle. Ma come, ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Il test è stato lanciato lunedì nel III e nel VIII municipio, dove casualmente domenica si vota per eleggere i nuovi presidenti dei municipi. Virginia Raggi ha sponsorizzato queste «soluzioni innovative per preservare...