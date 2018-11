Maltempo, vento e temporali: allerta gialla su Roma e Lazio

E' ancora allerta meteo su Roma e sul Lazio. Il bollettino emesso ieri dalla Protezione civile aveva validità anche per la giornata di oggi ed era un avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale. A seguito delle nuove previsioni di giornata, che indicano precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico sulle Zone di Allerta di Bacini Costieri Nord, Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud.

C'è una Criticità Codice Giallo per rischio idraulico su Bacino del Liri. L'allerta vale dal pomeriggio di oggi e per le successive 9-12 ore. A Roma, attenzione su lungotevere de' Cenci, nel pomeriggio di ieri chiuso per due ore perché la presenza di guano, misto alla pioggia caduta sulla città, ha provocato una fanghiglia scivolosa per auto e scooter. Attezione anche agli alberi: sempre nella giornata di ieri sono caduti rami, al punto che è stato necessario chiudere temporaneamente due strade.



Vento forte sull'autostrada A24 Roma-Teramo tra il bivio per il grande raccordo anulare e Castel Madama: Astral Infomobilità invita a prestare attenzione. Temporali sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e la statale 698 del Porto di Civitavecchia.

Disagi questa mattina si sono verificati a Fiumicino città, tra le 7.45 e le 8.30, per un forte temporale che ha provocato allagamenti di strade. L'intensità della pioggia ha causato allagamenti, per difficoltà di assorbimento, ad Isola Sacra e Fiumicino centro, come in via del Serbatoio, via Coni Zugna, viale delle Meduse, proprio nella fascia oraria interessata dall'ingresso degli alunni nelle scuole, con ripercussioni sulla viabilità locale. Infiltrazioni in una scuola materna, per cui sono avviate subito le riparazioni. Non sono segnalate, tuttavia, dalla Protezione civile locale e dalla Polizia Locale altre problematiche particolari, a parte un incidente stradale, senza conseguenze. Poco prima del temporale, un doppio arcobaleno ha dato «spettacolo» per circa venti minuti sul litorale, immortalato tra tante foto pubblicate sui social.