Rimozioni, salta la maxi-gara: niente carri attrezzi fino al 2019

di Andrea Bulleri

Habitués della sosta in doppia fila non temete: almeno fino a metà del 2019, è assai improbabile che un carro attrezzi venga a portarvi via la macchina. Il paradosso, nella Capitale del parcheggio selvaggio, è contenuto in una determina dirigenziale pubblicata ieri dal Campidoglio, con la quale si mette nero su bianco quanto segue: il bando per individuare le aziende a cui affidare il servizio di rimozione forzata dei veicoli parcheggiati male (stimati in circa 40mila all'anno) è ufficialmente...