Roma, ricercato da oltre 10 anni in tutta Europa, deve scontare 27 anni: arrestato

Era ricercato in tutta Europa da 10 anni e l'hanno arrestato oggi a Roma. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - Divisione S.i.re.n.e,. hanno dato esecuzione a quattro mandati di arresto europeo nei confronti di Nicolae Marius S. 43enne cittadino romeno, ritenuto responsabile di truffa, riciclaggio ed evasione fiscale e ricercato già da oltre dieci anni dalle Autorità Estere.



I provvedimenti restrittivi, che prevedono complessivamente 27 anni di reclusione, sono stati eseguiti a seguito delle attività info-investigative di ricerca effettuate dai Carabinieri. Al momento del controllo presso la sua abitazione a Fonte Nuova (RM), il condannato ha tentato di sottrarsi al rintraccio, esibendo una carta d’identità romena contraffatta che gli avrebbe consentito di mantenere l’anonimato.



I carabinieri, però, certi della sua vera identità, lo hanno anche arrestato in flagranza per possesso di documento d’identità falso. In attesa dell’estradizione nel suo Paese, il cittadino romeno è stato trasferito a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:18



