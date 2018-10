Roma, operai Fca su un tetto di piazza Barberini minacciano di buttarsi: «Di Maio con chi stai?»

Minacciano di buttarsi se il governo non interverrà sulla loro situazione. Due operai della Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti sul tetto della sede del I municipio di Roma, in piazza Barberini, per protestare contro il licenziamento di cinque lavoratori che avevano inscenato, nel 2014, il funerale dell'ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento.

Uno dei due manifestanti è Mimmo Mignano, tra i licenziati, che lo scorso 6 giugno aveva minacciato di darsi fuoco sotto la casa del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio per chiedere il suo intervento. «Gli operai hanno calato uno striscione dalla scritta: «Fiat, Di Maio con chi stai?». «Il ministro era venuto anche a trovarmi in ospedale a Nola, ma sono 5 mesi che non abbiamo notizie sulla nostra situazione», ha detto Mignano. Ai piedi dell'edificio ci sono altri operai che stanno manifestando. Sul posto le forze dell'ordine..

