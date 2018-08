Roma, ponte della Scafa domani riapre a metà: «Lavori anche di notte»

«Non ce lo nascondiamo: i disagi ci saranno e saranno comunque tanti, con lunghe file nei momenti di punta con i pendolari, ma è già importante che, da domani, sia stato consentito il transito anche ai pedoni, tutti i mezzi di soccorso e Cotral. L'impatto sarà più contenuto e migliore rispetto ad oggi. Scoraggio, chi non ha necessità ed urgenze, a passare sul ponte. Bene poi i lavori anche di notte che dimezzeranno i tempi dei lavori, spero conclusi in 2-3 mesi». Così il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha commentato, sul ponte della Scafa, l'ufficialità della riapertura domani, dalle ore 06, a senso unico alternato, della struttura sul Tevere.LEGGI ANCHE Roma, lavori sul Ponte della Scafa: tolte 500 tonnellate di asfalto Montino conferma poi il potenziamento delle navette bus locali con transito a ridosso del ponte («Spero Raggi e Di Pillo facciano altrettanto sul lato Ostia») ma non l'utilizzo di battelli passeggeri sul Tevere. Sul ponte il primo cittadino ha dialogato con l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Mauro Alessandri, e l'amministratore Unico di Astral, Antonio Mallamo, che venerdi parteciperanno al Consiglio straordinario Fiumicino-X Municipio di Roma. Infine, sull'ipotesi tramontata del ponte Bailey Montino dice «che ormai non aveva più ragion d'essere, per gli aspetti tecnici e per la viabilità d'adeguamento che andava realizzata: se ora sul ponte i tempi si dimezzano la situazione è più sopportabile».