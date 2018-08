Ponte della Scafa, riapre a senso unico. Montino: «Tre mesi per la messa in sicurezza»

«Domani mattina è confermato, domani alle ore 6 ci sarà l'apertura del ponte. Non sarà un'apertura totale ma soltanto una carreggiata per senso di marcia, alternato, con un passaggio pedonale di circa 1,30 m dove i pedoni potranno passare. Questo ci permette di sbloccare la situazione del traffico, pur sapendo che anche questo provvedimento creerà difficoltà. Ci sarà una coda la mattina verso Ostia, il pomeriggio dalla parte opposta. È inutile passare dentro Fiumicino, dentro l'Isola Sacra per il Ponte 2 Giugno, perché via della Scafa non potrà avere la percorrenza garantita verso Ostia. Sarà infatti interrotta nella parte finale, con l'immissione del ponte, per separare il traffico da attraversamento dal traffico locale». Così in un video su Facebook il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. «Chiaramente - aggiunge il sindaco di Fiumicino - garantiremo navette avanti e indietro per pedoni, studenti, lavoratori, verso i terminal dell'Aeroporto da ponte della Scafa, via delle Frasche, via del Faro, Ponte 2 Giugno, e viceversa. E questo mi auguro succederà nelle prossime ore anche con Ostia. Bisogna trovare navette che portino i pendolari direttamente a Ostia o alle stazioni della Roma Lido. Per quanto riguarda i tempi, ho chiesto cantiere che non si fermi mai, che lavori anche di notte. Mi è stato risposto positivamente. Grazie a questa risposta credo che massimo in 3 mesi, magari anche un pò prima, si riesca a definire tutto e ad avere un ponte completamente sicuro e rinnovato».

