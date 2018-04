Una Pasqua blindata, riflettori su San Pietro: 10mila agenti, maxi controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ci sarà il sole, la bella notizia. E i romani avranno speso sui 70/80 euro a famiglia per questa Pasqua, molti scegliendo di andare a pranzo fuori, altri rimanendo a casa ma evitando di mangiare l'agnello. Una Festa blindata, specie nei luoghi di maggiore interesse religioso e artistico. Con ricadute sulla viabilità cittadina e limitazioni alla circolazione. Oggi alle 10 riflettori puntati sulla celebrazione della messa e benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro. E domani, dalle 12, sempre in piazza San Pietro, recita...