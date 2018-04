Roma, a San Giovanni dissuasori acustici contro gli incivili dei parcheggi per disabili

di Laura Bogliolo

In via Ardea, nel quartiere San Giovanni, la signora Gemma, disabile, adesso avrà maggiore possibilità di trovare libero il parcheggio per disabili a lei assegnato. Sbarca nel VII Municipio Tommy, una sperimentazione che prevede l'installazione di dissuasori acustici.



«Tentiamo così di impedire agli incivili di occupare impropriamente i parcheggi per i disabili - ha spiegato Monica Lozzi, minisindaco - si tratta di una sperimentazione per ora, installeremo Tommy sui quattro stalli per i quali abbiamo ricevuto maggiori segnalazioni di irregolarità». Al momento il servizio è fornito da una società dell'Aci. «Se poi la sperimentazione avrà successo - ha aggiunto Lozzi - faremo un bando di gara per ottenere il servizio sugli altri stalli». Prima è necessario fare un censimento degli stalli riservati ai disabili. «L'ultimo censimento risale a dieci anni fa» ha fatto sapere l'assessore ai Lavori pubblici Salvatore Vivace.



Lunedì 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:58



