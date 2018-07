Ostia, ramo di 7 metri cade su un'auto in transito: il conducente vivo per un soffio

A Roma continuano a cadere alberi. Oggi pomeriggio intorno alle 15 un grosso ramo di circa 7 metri si è abbattuto all'improvviso su un'auto che transitava in via dei Pescatori, verso Ostia, in direzione Canale della Lingua. Salvo per miracolo il conducente, che è rimasto solo lievemente ferito a causa delle schegge del parabrezza (andato in frantumi) che lo hanno graffiato. «Sono vivo per pochissimo - ha raccontato - se fossi stato in moto non ce l'avrei fatta». I vigili del fuoco hanno poi tagliato l'albero pericolante.LEGGI ANCHE: Roma, crolla albero: chiusa via del Mare tra Ostia e Ostia Antica, bloccata anche via dei Pescatori