Roma, Olimpiadi di Matematica: il liceo Righi al secondo posto

Andrea Ciprietti di Teramo, Federico Viola di Roma e, a pari merito, Giuseppe Di Fabio di Pescara e Bernardo Tarini di Firenze. Sono i mini campioni delle Olimpiadi nazionali di Matematica. Lo rende noto il Miur, Ministero dell'Istruzione Università e ricerca. Le selezioni per la finale si sono tenute a Cesenatico. Ieri la premiazione delle vincitrici e dei vincitori sia della gara individuale che delle gare a squadre. Circa 300 le studentesse e gli studenti che hanno partecipato alle gare individuali, quest'anno alla 34esima edizione, dopo aver superato le fasi di selezione a livello di istituto e di provincia. La gara a squadre, giunta alla 19esima edizione, è stata affiancata da una finale per sole squadre femminili, coinvolgendo complessivamente circa un migliaio di concorrenti.



I singolaristì si sono sfidati nella risoluzione di sei quesiti tra algebra, geometria, combinatoria e teoria dei numeri. Mentre le squadre, dopo le qualificazioni, si sono affrontate in finale nel risolvere 21 problemi nella gara mista e 24 nella gara femminile. «Per la gara individuale - prosegue la nota del Miur - la medaglia d'oro è andata ad Andrea Ciprietti del Liceo Curie di Teramo, con 41 punti dei 42 disponibili. A seguire Federico Viola del Liceo Scientifico Righì di Roma, secondo anche lo scorso anno. Terzo posto, a pari merito, per Giuseppe Di Fabio del Liceo Scientifico Galilei di Pescara e per Bernardo Tarini del Liceo Scientifico Gramsci di Firenze. Alle loro spalle, in quinta posizione assoluta, Linda Friso, del Liceo Scientifico Nievo di Padova, che poco meno di un mese fa ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi Europee Femminili di Matematica di Firenze.



Tra le squadre, invece, ha vinto il Liceo Volta di Milano, davanti al Liceo Righi di Roma e al Liceo Leopardi di

Recanati (MC). Alla finale hanno partecipato in tutto 32 squadre italiane e tre squadre ospiti straniere, provenienti da Regno Unito, Ungheria e Romania. Le Olimpiadi di Matematica sono promosse dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione - e sono organizzate dall'Unione Matematica Italiana.

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:06



