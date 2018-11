A Roma arriva il Natale: si accendono le luminarie in via Condotti e largo Goldoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luminarie accese, vetrine addobbate, mercatini dedicati al via: Roma si veste di luci e colori natalizi. Saranno accese questo pomeriggio alle 17.30 in via Condotti e largo Goldoni, grazie alla stretta collaborazione con l’associazione Via Condotti, le “Cartoon Christmas Lights”, luminarie realizzate da Turner, editore nel nostro paese dei canali Cartoon Network e Boomerang. Protagonisti delle luci i personaggi delle serie più amate, da Tom & Jerry ad Adventure Time, da Titti e Silvestro a The Powerpuff Girls. Alla cerimonia di accensione, oltre alle istituzioni, Marco Berardi, Vice President General Manager di Turner Italia, e Gianni Battistoni, presidente dell’Associazione Via Condotti. L’evento proseguirà poi con la tradizionale parata della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, da largo Goldoni a Trinità dei Monti. Presenti pure costume characters dei personaggi di Cartoon Network e Boomerang come Ben 10 e l’amatissimo Scooby–Doo. Le luminarie saranno mantenute fino al 10 gennaio.Inizieranno martedì e, proseguiranno per quattro notti, gli allestimenti delle luci natalizie in via del Corso, tra piazza Venezia e largo Chigi. L’Associazione Internazionale Via Margutta accenderà le luminarie sulla via il 5 dicembre, alle 17. Speciale brindisi al ristorante Assaggia, tra i principali sponsor dei giochi di luce natalizi. Dalle luci allo shopping. Gli sconti del Black Friday, ieri, hanno segnato l’inizio della caccia ai regali che prosegue con appuntamenti ad hoc e in mercatini a tema. È stata inaugurata ieri e proseguirà fino a domani alla Nuova Fiera di Roma, in via Portuense, la tredicesima edizione di “Arti e Mestieri Expo”, mostra mercato di artigianato e dei mestieri della tradizione, che quest’anno, grazie all’incontro con Fuoriporta, si arricchisce di percorsi esperienziali alla scoperta di prodotti e piatti tipici made in Italy. Apre oggi, in via IV Novembre, (fino al 23 dicembre), lo spazio Natale Emergency. In vendita oggetti di ogni tipo, tra accessori e capi d’abbigliamento, libri e giocattoli. Il ricavato sarà destinato agli ospedali di Emergency in Afghanistan e Iraq. Apre solo domani la Bottega delle Mani Felici per sostenere la onlus Peter Pan: dalle 11 alle 18, presso il Cardinal Hotel St. Peter, via Leone Dehon 71, dentro Villa Pamphili. Da oggi al 23 dicembre la seconda edizione di “Magico Natale ai Parioli” a Villa Mercadante, in via Mercadante, con 50 tra brand e piccoli artigiani, che in gran parte si rinnovano ogni week end.