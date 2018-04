Natale di Roma, il corteo della rievocazione storica in centro Facebook live

Boom di romani e turisti per le celebrazioni del Natale di Roma. Raggi ha scritto su Twitter: «Buon compleanno Roma! Compi 2.771 anni e per celebrare te e la tua eterna bellezza abbiamo organizzato un lungo weekend di festa. I musei comunali e i "Viaggi nell'antica Roma" di Piero Angela e Paco Lanciano sono gratuiti per tutti. Oggi, 22 aprile, Via Petroselli, eccezionalmente chiusa al traffico, sarà completamente pedonalizzata per lasciare spazio a cittadini e turisti, che potranno passeggiare liberamente tra gli spettacoli di musica, di teatro e le rievocazioni storiche del Gruppo Storico Romano».



Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:43



