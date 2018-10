Roma, mostra al Gemelli sul cancro al seno e la chirurgia ricostruttiva

Oggi, a partire dalle 18, alla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma l'associazione svela le tre vincitrici del contest fotografico sul cancro al seno: "Resilienza", organizzato da Obiettivo Fotografico per Babc Italia. Il concorso, a cui hanno aderito oltre 200 donne, mostra gli scatti fatti dalle stesse pazienti e dalle loro famiglie. Una più ampia selezione sarà in mostra a Palazzo Ferrajoli, in piazza Colonna 355 a Roma, sabato 20 e domenica 21 ottobre.



L'iniziativa si colloca nell'ambito della Giornata internazionale della consapevolezza sulla ricostruzione mammaria che si tiene in 10 Paesi del mondo. In tale circostanza, la Babc Italia onlus, ha diramato una serie di dati in riferimento alle percentuali di ricostruzione della mammella a seguito di un intervento di mastectomia. In otto casi su dieci, il tumore viene trattato con operazioni conservative, mentre al 47% delle donne, a cui viene eseguita la mastecotmia, il seno è immediatamente ricostruito. Percentuali variabili a seconda dei luoghi in cui gli interventi sono effettuati: dal 90% del centro - nord, all'appena 30% delle zone periferiche e del sud.

© RIPRODUZIONE RISERVATA