Torna a Roma la maratona solidale "Corriamo insieme a Peter Pan"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta per arrivare a Roma la ventesima edizione di, corsa non competitiva senza limiti di età per adulti e bambini a sostegno della. E’ in programma domenica 7 ottobre nel secolare parco didalle ore 10 al tramonto, con il Patrocinio di Roma Capitale. I proventi delle iscrizioni aiuteranno l’associazione Peter Pan Onlus a continuare a garantire ospitalità e servizi gratuiti a sempre più bambini e adolescenti colpiti dal cancro e alle loro famiglie, in cura a Roma ma lontani da casa.Speaker ufficiali dell’evento si riconfermano a grande richiesta gli irresistibili Irene Ferri e Angelo Libri, sempre pronti a rispondere alla chiamata dei bambini di Peter Pan. A dare il via alla corsa, insieme al Presidente dell’Associazione Renato Fanelli, saranno la campionessa paralimpica, Caporal Maggiore Capo con Ruolo d’Onore, Monica Contrafatto, e Giacomo Perini, atleta paralimpico di canottaggio, in preparazione per Tokyo 2020. Tra gli iscritti, direttamente dal set al terreno di gara, non poteva mancare l’amico di sempre Niccolò Senni. Alle ore 12 avranno luogo le premiazioni, precedute da un momento istituzionale, alla presenza della Presidente del XII Municipio, Silvia Crescimanno.L’invito a partecipare a un’edizione così speciale arriva direttamente dal presidente di Peter Pan, Renato Fanelli, che attraverso la stampa rivolge al pubblico delle passate edizioni un pensiero di affetto e riconoscenza: "Carissimi amici di Peter Pan, siamo ormai alla ventesima edizione della Maratona di cui proprio voi in tutti questi anni siete stati i grandi protagonisti ed avete contribuito con la vostra vicinanza a rendere sempre più realizzabile la nostra mission. Vi chiedo allora di essere ancora una volta presenti numerosi alla manifestazione coinvolgendo anche nuovi amici che si andranno ad aggiungere a tutti voi che in questi venti anni avete dimostrato vicinanza ed affezione a Peter Pan, così da aiutarci a mantenere ancora aperte le porte delle nostre case d’accoglienza".Alle ore 10 al via gli adulti. Dalle 11.30 sarà invece il turno dei piccoli atleti sui percorsi di 60, 300 e 500 m. Ma corra chi può, l’importante sarà partecipare con il cuore, mano nella mano, nonni e nipote, con l’amico a quattro zampe, sotto il segno della solidarietà e della condivisione. Non solo corsa! Dalle ore 12 alle ore 18 si apriranno le porte de “L’Isola che c’è”, un’ampia area verde in sicurezza, allestita e animata dai Volontari dell’associazione, con irresistibili esperienze ludiche e didattiche per bambini e ragazzi: i laboratori dell’Associazione Libelà, i percorsi di agility con gli istruttori della “Scuola Italiana Cani salvataggio”, l’ambulatorio per “curare” bambole e peluche malati, le Strutture Sonore di Gigi, Il Mago Daniele Antonini. E per i grandi torna il Mercatino delle ‘Mani Felici’ con piccoli pensieri artigianali realizzati dalle abili mani delle Volontarie dell’associazione con gusto e fantasia, oltre alla “Pesca a sorpresa” con bellissimi doni per tutti, grandi e piccini.