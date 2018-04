Maratona di Roma, attesi in 80 mila alla Fun Run

Domenica 8 aprile, abbinata alla prova competitiva di 42 chilometri c'è la non competitiva di 5 aperta a tutti, la Fun Run, che in alcune edizioni ha visto una partecipazione superiore alle 80.000 persone. La partenza avverrà dopo le 9 da via dei Fori Imperiali e all'arrivo è fissato all'interno del Circo Massimo. Pettorali e pacchi gara della Fun Run (10 euro con T-shirt ufficiale New Balance) potranno essere acquistati allo Sport Expo-The Marathon Village dal 5 al 7 aprile.



Partenza al seguito della maratona da via dei Fori Imperiali, si passa accanto al Teatro di Marcello, Bocca della Verità costeggiando il Circo Massimo. Continua per via delle Terme di Caracalla, rientrando sul percorso di maratona fino a lambire Porta San Paolo e Piramide, per poi tornare nel centro storico nel tratto finale con l'arrivo all'interno del Circo Massimo.



I progetti della Fun run: «La Maratona va a Scuola» è un progetto promosso insieme a Roma Capitale che coinvolgerà oltre 10.000 studenti di ogni ordine e grado alla Fun Run. In collaborazione con Centrale del Latte, i Circoli Didattici e gli Istituti Comprensivi più numerosi riceveranno un contributo economico per l'acquisto di materiale didattico. I Centri anziani saranno coinvolti nella RomaFun, dove si prevede una partecipazione di oltre 5.000 «over».



Coinvolti Cral, palestre e società sportive dilettantistiche con oltre 3.000 praticanti. Il Fun Village sarà allestito al Circo Massimo (ingresso gratuito) dove sarà possibile vivere la festa riservata ai partecipanti della Fun Run e ai cittadini con animazione, attività sportive e ludico-ricreative per tutti. Si consolida quest'anno la collaborazione tra i Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio Cesv e Spes e la Acea Maratona di Roma con l'integrazione delle rispettive manifestazioni Insieme per il Bene Comune-Good Deeds Day e la Fun Run. All'arrivo della Fun Run, i partecipanti saranno accolti dai volontari delle oltre 100 organizzazioni presenti per passare una giornata all'insegna di divertimento e solidarietà.

