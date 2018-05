Maltempo, allerta meteo. Bomba d'acqua a Roma Nord: danni alla stazione di Prima Porta

Bomba d'acqua oggi pomeriggio su Roma Nord. Il maltempo ha provocato danneggiamenti alla stazione di Prima Porta. Intanto c'è una nuova allerta meteo per mercoledì.



«Roma-Viterbo: stazione Prima Porta: i treni in direzione Montebello non effettuano fermata (danni da maltempo)», comunica su Twitter Infoatac.



L'allerta. «Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di allerta del Lazio: dal mattino di domani e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, e Bacino del Liri», comunica in una nota la Regione Lazio.



La Sala Operativa Permanente ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:54



