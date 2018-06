Ladispoli, cocaina dentro la bambola: arrestata coppia di 75enni

Nascondiglio insolito, ma non è bastato per evitare l'arresto per spaccio. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia, diretto da Nicola Regna, al termine di un'intensa ed approfondita attività info-investigativa hanno arrestato due anziani coniugi che, nonostante l'età, lei C.A. 70 anni e il marito R.F. , cinque di più, avevano messo in piedi una proficua attività di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto, all'interno di una bambola, tra vari oggetti riposti in un armadio, quasi 60 grammi di cocaina. Tratti in arresto, gli anziani coniugi, lui incensurato, lei già con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA