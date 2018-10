Kitesurfer risucchiato, proteste per gli elicotteri a bassa quota: cavallo fugge e si ferisce

Kitesurfer risucchiato e ferito gravemente da un elicottero militare "pirata": la Procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta dopo l’incidente di ieri pomeriggio avvenuto a Ladispoli, nell’area di Torre Flavia. Il caso, oltre che oggetto di inchiesta anche della procura militare, sarà valutato anche dal Comando centrale della Nato.

Viene ritenuto particolarmente grave il fatto che nessuno dei velivoli convolti nell'esercitazione interforze e internazionale abbia virato per sincerarsi della situazione. Ferita anche una guardia giurata. In attesa dell'identificazione del velivolo, che potrebbe anche appartenere a un esercito straniero, si può escludere che si trattasse di un elicottero dell'Aereonautica militare italiana.

Alessandro Ognibene di 50 anni, residente a Roma, è il kitesurfer rimasto gravemente ferito dal passaggio a bassa quota del velivolo. E' ricoverato in prognosi riservata al Gemelli, dove si è recata una delegazione militare.

Anche oggi a Ladispoli e Cerveteri formazioni di elicotteri di vari modelli hanno sorvolato i tetti delle abitazioni tra le 14 e le 15.30, ma a una quota notevolmente superiore a quella dei passaggi di ieri.



Manovre che hanno comunque creato problemi nell’entroterra. Alcuni cavalli, spaventati, sono fuggiti dalla scuderia “Fioravanti Horse Farm” della frazione dei Monteroni, ed uno è rimasto ferito dopo una galoppata disperata. Il puledro di razza olandese domenica non potrà gareggiare nell’ippodromo di Latina.

Polemiche a non finire, inoltre, degli abitanti per i continui addestramenti degli elicotteri militari non dell’Aereonautica che fanno su e giù tra la sede dell’aeroporto di Furbara e la costa di Ladispoli. La base di Furbara, va ricordato, è stata costruita nel 1918 per essere impiegata fino alla seconda guerra mondiale. Ora può ospitare l'atività solo degli elicotteri.



