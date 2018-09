Roma, albergatori si intascavano i soldi della tassa di soggiorno: sequestrati 1,6 milioni di euro

Per tre anni, dal 2013 al 2016, si sono intascati, senza versarla nelle casse del comune di Roma, la tassa di soggiorno. Per tale ragione la polizia municipale, ha proceduto al sequestro preventivo di 1 milione 600 mila euro nei confronti dei titolari della società che ha gestito due strutture alberghiere di lusso nella Capitale: l'hotel «The Brand» e il «Jsh Rome Hotel».



Il provvedimento è firmato dal gip Corrado Cappiello su richiesta del pm Alberto Pioletti, coordinato dall'aggiunto Paolo Ielo. Nei confronti degli indagati la procura contesta il reato di peculato, così come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione.



La tassa di soggiorno è stata codificata nel 2010 e prevede un contributo,. a carico di chi alloggia nelle strutture alberghiere, da applicare secondo criteri di gradualità fino ad massimo di 10 euro per notte.

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA