Roma, si schianta con la Smart contro un muro in via della Maglianella: è grave

Grave incidente stradale, stamattina, in via della Maglianella all'altezza del civico 279 a Roma. Un uomo, al volante di una Smart, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro di cinta: l'automobilista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all Policlinico Gemelli in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del XIII Gruppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA