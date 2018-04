Incendi, torna l'incubo con l'estate: il Campidoglio arruola i pompieri-volontari

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Campidoglio si prepara a un'altra estate torrida e punta a schierare 500 uomini in più per fronteggiare gli incendi. Per domare le vampate di fuoco arrivano i volontari-pompieri: gli addetti della Protezione civile comunale potranno intervenire in prima battuta per smorzare i roghi, senza aspettare l'arrivo dei vigili del fuoco. È la carta che l'amministrazione grillina intende giocare per affrontare il ritorno del grande caldo e la minaccia di una nuova ondata di combustioni, spontanee o dolose. IL...