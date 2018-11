Cambio al vertice dei Granatieri: lascia il generale Raudino, al suo posto il generale Fulco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio al vertice della brigata "Granatieri di Sardegna" che ha sede alla caserma "Gandin" di Pietralata a Roma. Dopo un anno e quattro mese, il Generale dell'Esercitoha lasciato il comando della brigata Granatieri, responsabile anche per le regioni Lazio Umbria ed Abruzzo nell’operazione “Strade Sicure”, al parigrado. Raudino andrà ad assumere, invece, un prestigioso incarico presso lo Stato Maggiore dell’Esercito.Alla cerimonia, erano presenti, tra gli altri, il Prefetto di Roma,, il Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa, Generale di Corpo d’Armata, il Questore di Roma,Il generale Paolo Raudino ha ringraziato tutto il personale dipendente, salutando tutti gli uomini e le donne della Brigata e del Raggruppamento evidenziando la loro professionalità, competenza e le motivazioni che li hanno contraddistinti. «A voi va il mio riconoscimento sincero - ha detto Raudino nel suo discorso - per quanto avete fatto per l’Esercito in tutte le occasioni in cui siete stati impegnati facendomi sentire orgoglioso di essere il vostro comandante». La cerimonia si è conclusa con la preghiera del granatiere letta dal cappellano militare della Brigata, Don Pierluca Bancale.Una particolare nota di colore è arrivata dai 150 alunni della scuola primaria “Maria Ausiliatrice” di Roma che, insieme ai reparti schierati, hanno intonato l’inno nazionale sventolando bandiere tricolori.