Ultimo aggiornamento: 09:01

Grave incidente questa mattina sul Gra. Nello scontro avvenuto intorno alle 8.20 sono rimaste coinvolte tre auto e un furgone che .- per acuse ancora da accertare - si sono andate a schiantare contro il guardrail. Il traffico è rallentato tra lo svincolo della Bufalotta e lo svincolo 13: SS5 Via Tiburtina in direzione Interna.Sul posto gli uomini della polizia municipale.