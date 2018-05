Guidonia, abusò di undici bimbi: le lettere segrete del talent scout pedofilo alle sue vittime

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si è mai pentito, nemmeno vergognato. Anzi, Giuseppe Rocchi, Joe Megafeste, il talent scout di Guidonia che cercava tra Roma e il suo hinterland volti nuovi di bimbi per poi abbindolarli e stuprarli, dall'indomani dell'arresto, nel luglio di due anni fa, si è trasformato in un grafomane: nelle lettere alle vittime e ai giudici ammetteva le sue perversioni. «Coi miei ragazzi solo amore. Nessuna pretesa», ha scritto, si è scoperto ora, in una sfilza di lettere spedite prima dal carcere di Rebibbia e...