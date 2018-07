Roma, al St. Regis gran galà di solidarietà per l'ospedale Bambino Gesù

Una serata speciale all'Hotel St Regis di Roma per i bambini malati di tumore assistiti all'ospedale Bambino Gesù. L'iniziativa benefica è organizzata dall'Associazione culturale L'Alba del Terzo Millennio, fondata e presieduta da Sara Iannone. Un Gran Gala de Charitè in favore del reparto oncologico dell'ospedale pediatrico capitolino. Ospite d'onore, annunciano gli organizzatori, sarà la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. I fondi raccolti saranno destinati all'Associazione Davide Ciavattini Onlus che ospita i genitori dei piccoli malati oncologici ricoverati

per lunghi periodi. All'evento partecipa anche la Fondazione Boccadamo, che tra i suoi progetti ha formato giovani volontari per portare un sorriso ai bambini malati e, recentemente, ha realizzato un programma per il reparto oncologico del Bambino Gesù.



La serata, che si aprirà alle 19.30 con un cocktail di benvenuto, prevede numerosi eventi, a cominciare dal concerto d'archi dell'Accademia Ergo Cantemus di Tivoli presieduta da Luana Frascarelli, intitolato Paesaggio sonoro tra cristianità e potere. Il rapporto tra la cristianità e il potere, infatti, è il tema portante della manifestazione, ma letto in chiave femminile «per dimostrare ed esaltare quanto le donne siano capaci di usare il potere per fare il bene di tutti», spiegano gli organizzatori. Ne è un esempio la storia di Sant'Elena, donna di potere eppure santa, della quale parleranno Corrado Calabrò, giurista e poeta, monsignor Luigi Francesco Casolini di Sersale, rettore dell'Associazione Cavalieri di San Silvestro, il principe Roberto Spreti Malmesi Griffo Focas di Cefalonia, presidente dell'Associazione internazionale Sovrano Ordine Ospitaliero di Sant'Elena imperatrice - O.s.h.i., e Gennaro Famiglietti, coordinatore nazionale della Fe.N.Co - Federazione nazionale Consoli, in un dibattito sulle donne capaci di lasciare un segno nella politica, nel sociale e nella cristianità.



La capacità di agire su più fronti ottimizzando le risorse per raggiungere gli obiettivi «mantenendo l'attenzione allo scopo ultimo che è il bene comune», è il fondamento di Donne e uomini liberi e forti, un'iniziativa de L'Alba del Terzo Millennio nata alcuni anni fa per riunire donne capaci, autorevoli e sensibili ai valori umani, alla guida di una realtà apartitica e trasversale, capace di proporre e realizzare progetti politici e sociali. «Un movimento a guida femminile ma che crede nella complementarità tra uomo e donna convinto che soltanto con l'unione delle diverse peculiarità si possa realizzare una società davvero civile, democratica e umana», si legge in una nota. La serata proseguirà con una cena realizzata dallo chef del St Regis, e si concluderà con il sorteggio di sei premi in palio per contribuire alla raccolta fondi.

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA