Roma, saccheggia il vivaio dove lavora, arrestato un romeno di 45 anni

Rubava piante e attrezzi di giardinaggio per poi rivenderli all'esterno: i carabinieri della stazione La Storta hanno arrestato un cittadino romeno di 45 anni con l'accusa di furto aggravato e ricettazione. I militari, a seguito dell'escalation di furti subìti da un vivaio della zona, hanno deciso di organizzare un servizio ad-hoc per catturare il responsabile delle incursioni. Lo scorso pomeriggio, il ladro non ha tardato a presentarsi ed è stato notato dai militari mentre si stava introducendo nel vivaio tramite un varco aperto nella recinzione, per poi uscirne poco dopo con 2 sacchi di prodotti per concimazione. Il 45enne è stato bloccato mentre li stava caricando nel portabagagli della sua auto. La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha consentito di rinvenire gran parte degli oggetti denunciati rubati in precedenza dal proprietario del vivaio depredato. L'uomo, dopo essere stato ammanettato, ha dichiarato ai Carabinieri di aver lavorato in passato nell'esercizio e di aver già «piazzato» la restante parte di refurtiva che non rinvenuta. Il cittadino romeno è stato portato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:59



