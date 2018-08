Fontana del Sarcofago danneggiata a Villa Borghese, dopo il Vittoriano un altro sfregio a Roma

Dopo lo scempio dei turisti nudi nella vasca dell'Altare della Patria, a piazza, i vandali hanno colpito un'altra fontana nella. A finire danneggiata è la fontana deldi Villa, in viale Goethe: sarebbe stata deturpata una parte consistente del mascherone. La Polizia locale ieri ha recuperato la parte staccata e ora sarà cura della Sovrintendenza capitolina ricollocarla al suo posto. Quando? Già a partire dalla prossima settimana. L'intervento sarà realizzato dell'Ufficio Restauri della Sovrintendenza.«SANZIONI SEVERE». Il mascherone danneggiato, da quanto filtra, sarebbe una copia in cemento dell'originale di marmo, che è custodito nel deposito del Museo Canonica. Sull'episodio è intervenuto il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, che ha la delega alla Cultura e che ieri sul Messaggero aveva attaccato gli «incivili» che hanno fatto il bagno nudi nella vasca del Vittoriano. «Condanno il gesto di ignoti che hanno vandalizzato la Fontana del Sarcofago a Villa Borghese, gravemente danneggiata - ha detto il vicesindaco - Ringrazio la Polizia Locale che si è prontamente mossa così come la Sovrintendenza. Dovremmo essere più orgogliosi e rispettosi della bellezza nella quale abbiamo la fortuna di vivere. Mi auguro che i colpevoli siano presto individuati e pesantemente sanzionati».© RIPRODUZIONE RISERVATA