Roma, cadono calcinacci da un cavalcavia sulla Flaminia: verifiche dei vigili

Verifica dei vigili del fuoco su un cavalcavia di via Flaminia a Roma. I pompieri del Comando di Roma sono intervenuti all'altezza del civico 900 per la verifica statica di un cavalcavia di collegamento con l'ospedale Sant'Andrea. A quanto riferito, da una verifica visiva non sono stati evidenziati pericoli per l'integrità della struttura portante del ponte ma solo «un ammaloramento degli elementi di rivestimento della base di appoggio del guard-rail, con distacco di piccole porzioni d'intonaco e calcestruzzo». Sono stati eliminate le parti pericolanti ed effettuato un restringimento delle carreggiate di Via Flaminia su entrambe le direzioni e sul ponte dal lato del guard-rail.