Hanno notato una moto con un uomo ed una donna in sella zigzagare tra le auto in transito e insospettitisi gli agenti del Reparto Volanti hanno deciso di controllare il mezzo. E così hanno scoperto che l'uomo, un romano di 54 anni e la donna, 55, erano moglie e marito. Lui, con diversi precedenti alle spalle si dimostrava fortemente agitato per il controllo in corso. E difatti gli agenti insieme ai colleghi del Commissariato Romanina hanno trovato

nel bauletto posteriore della moto ben 2 chili di hashish. Perquisita anche l'abitazione dei coniugi, i poliziotti hanno scovato altra droga. Sostanza stupefacente e mezzo sono stati sequestrati. I coniugi accompagnati presso

gli uffici del commissariato Tor Carbone sono stati arrestati. Dovranno rispondere di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA