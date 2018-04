Derby remiero, il 15 aprile la 40a edizione della sfida fra Canottieri Lazio e Canottieri Roma

Quarant'anni di storia e due Circoli storici a contendersi la grande coppa in argento e l'onore cittadino: il 15 aprile si rinnoverà la magia del “Derby Remiero”, la sfida sul Tevere che dal 1978 mette di fronte il Circolo Canottieri Lazio e il Circolo Canottieri Roma.



Notizie e anticipazioni dell'edizione 2018 del Derby saranno fornite nel corso della conferenza stampa di presentazione che si terrà martedì 10 aprile alle ore 16.15 in Campidoglio nella Sala della Piccola Protomoteca. A fare gli onori di casa Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi del Comune di Roma che patrocina l’evento. Nell'occasione, i presidenti dei due circoli Paolo Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma) incroceranno simbolicamente i remi con i colori del proprio sodalizio.



Come da tradizione, la gara del 15 aprile - che sarà introdotta da un “Derby dell'Amicizia” per confermare lo spirito di leale rivalità che pervade i due Circoli - precederà di qualche ora il confronto calcistico Lazio-Roma. Che si disputi sul prato dell'Olimpico o sulle acque del Tevere, la sfida tra giallorossi e biancocelesti suscita sempre grandi emozioni.



